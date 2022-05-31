WhatsApp, Twitter'dan esinlendiği özelliği test ediyor - Son Dakika
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WhatsApp, Twitter'dan esinlendiği özelliği test ediyor

31.05.2022 16:38
WhatsApp, Twitter'dan esinlendiği özelliği test ediyor

Sızdırılan bilgilere göre Meta, işletme hesapları için WhatsApp masaüstü uygulamasında kapak fotoğrafı özelliğini test etmeye başladı.

Meta'nın WhatsApp uygulamasında işletmeler için abonelik özelliğini test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Şirketler için WhatsApp masaüstü yazılımında kapak fotoğrafı özelliği test edilmeye başladı.

WhatsApp masaüstü yazılımına kapak fotoğrafı özelliği geliyor

İşletme hesaplarına işlevsellik kazandırmak isteyen WhastApp, yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket, yaklaşık 2 ay önce WhatsApp Business iOS uygulaması için kapak fotoğrafını aktif etmişti.

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Geçtiğimiz yıl kullanıcı sözleşmesi skandalı nedeniyle kullanıcı kaybeden WhatsApp, kullanıcı etkileşimlerini artırmak için çalışmalara devam ediyor. 2022 yılının ilk çeyreğinde kullanıcı etkileşimini yüzde 41 artırmayı başaran firma, daha fazla kişiye hitap etmeyi hedefliyor.

WhatsApp, Twitter'dan esinlendiği özelliği test ediyor

WaBetaInfo ekibi, şirketin WhatsApp Masaüstü beta sürümünde de aynı özelliği test ettiğini keşfetti. İşletmeler, yakında yayınlanması beklenen güncelleme sayesinde masaüstü uygulamasındaki profillerine kapak fotoğrafı ekleyebilecek.

WhatsApp Business Android'te kapak fotoğrafı ile ilgili henüz ipucu ortaya çıkmadı. Şirketin yakında Android kullanıcıları için de testlere başlayacağı tahmin ediliyor.

Şirketin veri güvenliği konusundaki çalışmalarını sıklaştırdığını da hatırlatmakta fayda var. Meta, kullanıcı verilerinin işlenmesi konusunda sarsılan güveni tekrar kazanmak için yoğun mesai harcıyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı güncellemede uçtan uca şifreleme konusunda bilgilendirme metni paylaştı.

Siz WhatsApp'ın işletmeler için sunduğu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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