Son Dakika Haberleri: WhatsApp üzerinden resmi kurum kaşesi ile mağazayı dolandırdılar
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WhatsApp üzerinden resmi kurum kaşesi ile mağazayı dolandırdılar

45 dakika önce

Kırıkkale'de bir dolandırıcı, WhatsApp üzerinden resmi bir kuruma ait kaşenin olduğu 63 bin Türk Liralık televizyon listesini mağaza yetkilisine gönderdikten sonra gittiği nakliye aracı ile 6 adet televizyonu alıp kayıplara karıştı.

WhatsApp üzerinden resmi kurum kaşesi ile mağazayı dolandırdılar, System.String[]

Kırıkkale'de bir dolandırıcı, WhatsApp üzerinden resmi bir kuruma ait kaşenin olduğu 63 bin Türk Liralık televizyon listesini mağaza yetkilisine gönderdikten sonra gittiği nakliye aracı ile 6 adet televizyonu alıp kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de bir dolandırıcı, resmi bir kurumun kaşesini kullanarak 63 Türk Lirası değerindeki hazırladığı televizyon listesini beyaz eşya mağazası müdürdü S.P.'ye WhatsApp üzerinden gönderdikten sonra arayıp 3-4 adet televizyon alacaklarını söyledi. Daha sonra S.P. listedeki televizyonları hazırlayıp kendisini arayan şahıslara bilgi verdikten sonra gün içinde gönderilen nakliye aracı ile 6 adet televizyonu aldıktan sonra kayıplara karıştı. Aradıkları telefon numarasına bir daha da ulaşamayan S.P., dolandırıldığını fark ettikten sonra polise başvurdu.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda nakliye aracını tespit ederek Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yapılan kontrollerde araçta 6 adet televizyon ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile mağaza müdürü S.P'ye televizyonlar teslim edildi. Polis, şüpheli şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
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