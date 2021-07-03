WhatsApp, Video Gönderirken Kalite Seçmemize İzin Verecek - Son Dakika

WhatsApp rakiplerinin artmasından sonra güncelleme sayısını arttırdı ve WABetaInfo sayesinde, beta kanalında şu anda bir "Kaybolan Fotoğraf" özelliğinin kullanıma sunulduğunu . Bu haberden kısa süre sonra daha kullanışlı bir özelliğin varlığını öğrendik. Popüler mesajlaşma uygulaması, nihayet birine video gönderdiğinizde hangi video kalitesinin yükleneceğini seçmenize izin verecek.

Yeni video yükleme kalitesi özelliği ilk olarak tarafından fark edildi ve henüz aktif olmasa da raporları, üzerinde çalışıldığını doğruladı. Göndermeden önce video kalitesini seçmek yararlı olacak, çünkü bant genişliğinden tasarruf etmek veya videoyu yoğun sıkıştırma olmadan paylaşmak için seçeneklere sahip olacağız.

Sıkıştırılmış olmaları ve çok fazla veri kullanmamaları için videoları göndermek için "veri tasarrufu" modunu seçebileceğiz. WhatsApp, aramalar için yıllardır bir veri tasarrufu seçeneğine sahipti, bu nedenle kullanıcının yalnızca videolar için seçebileceği gerçek bir seçeneğin elde edilmesinin bu kadar uzun sürmesi biraz garip.

Bu üç seçeneğin her birinin açıklaması da WABetaInfo tarafından paylaşıldı:

Otomatik: Uygulama, belirli videolar için en iyi sıkıştırma algoritmasının ne olduğunu algılayacak.

En İyi Kalite: Uygulama, videoyu her zaman mevcut en iyi kaliteyi kullanarak gönderecek.

Veri Tasarrufu: Android ayarlarınızda Veri tasarrufu etkinleştirildiğinde, WhatsApp videoları göndermeden önce sıkıştıracak.

Bu şu anda etkin bir özellik değil ve bu nedenle şu anda beta kanalında bile kullanıma açık değil. Özellikle çok aranan bir özellik olduğu için gelecekte gelmesi gereken bir özellik. Bazı kişilerin veri sınırları bile yok, yalnızca yavaş internetleri mevcut ve videoların otomatik olarak sıkıştırılması, hem göndericinin daha hızlı gönderebileceği hem de alıcının daha hızlı almasına olanak sağlayacak.

Dosyalar ayrıca Google Drive'a yedeklendiğinde daha az yer kaplayarak Google hesabınızda depolama alanından tasarruf etmenizi sağlayacak. Öte yandan, hızlı bağlantılara sahip olanlar için daha yüksek kaliteli videolar gönderebilmek, videolarımızı bozulmadan gönderebilmemize olanak sağlayacak.