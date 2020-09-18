WhatsApp Web'e parmak iziyle giriş özelliği geliyor - Son Dakika

Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e yeni bir özellik geliyor. Buna göre WhatsApp Web'e parmak iziyle giriş çalışmaları başladı.

QR KODDAN SONRA GİRİŞ İÇİN YENİ SEÇENEK

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümlerinde QR koduyla oturum açmaya izin veren platform kullanıcılarına yeni bir opsiyon sunmaya hazırlanıyor.

PARMAK İZİ TEST EDİLİYOR

Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e "dokunarak oturum açma" özelliği geliyor.WhatsApp'ın yeni beta sürümünde parmak iziyle oturum açma işlevini test ettiği ortaya çıktı.

Söz konusu yeni yöntem, bir başkasının telefonunuzu bularak hesabınıza giriş yapma ihtimalini de ortadan kaldırıyor. WhatsApp'ın söz konusu yeni özellik ile ekstra bir güvenlik önlemi oluşturmayı planladığı anlaşılıyor.