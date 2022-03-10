WhatsApp, Yanlış Bilginin Önüne Geçmek İçin Çoklu Mesajları Kısıtlayacak! - Son Dakika
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WhatsApp, Yanlış Bilginin Önüne Geçmek İçin Çoklu Mesajları Kısıtlayacak!

10.03.2022 05:28
WhatsApp, Yanlış Bilginin Önüne Geçmek İçin Çoklu Mesajları Kısıtlayacak!

WhatsApp çoklu mesajları iletme şeklimizi değiştirecek yeni bir özelliği test etmeye başladı. Şirket'in 2019 yılında başlattığı sınırlama daha da genişleyecek.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, müşterileri memnuniyeti arttırmak için yeni çalışmalar yürütüyor. Uygulama, müşterileri için güvenilir bir platform olduğunu ispatlamaya çalışıyor.

Özellikle Rusya- Ukrayna savaşı sırasında birçok spekülatif haber WhatsApp üzerinden birçok kişiye ulaşıyor.

Uygulama üzerinden, çok hızlı bir şekilde birçok haberin yayılması, farklı bölgelerdeki insanların asılsız bir şekilde yanlış bilgiye ulaşmasına neden olabiliyor.

Uygulama bu nedenle, mesajları iletme şeklimizi değiştirecek yeni bir özelliği test etmeye başladı. Whatsapp yakında mesajları birden fazla gruba yönlendirmeyi kısıtlayacağı söyleniyor.

WhatsApp, Yanlış Bilginin Önüne Geçmek İçin Çoklu Mesajları Kısıtlayacak!

Özellik son güncelleme aşaması bittikten sonra, çoğu zaman mesajları okumadan amaçsızca ileten birçok kullanıcının önüne geçmiş olacak. Bu hareket, sahte haberlerin veya yanlış bilgilerin yayılmasını da bir ölçüde engelleyecektir. WhatsApp, çoklu mesajlaşma özelliğini 2019 yılında 5 kişi ile sınırladığını açıklamıştı. Platform çok geçmeden bu durumu bir kişiye indirdi.

Bu hamle, WhatsApp'ın birden çok kez iletilen mesajları çift okla etiketlemeye başlamasının ardından duyuruldu.

Anlık mesajlaşma uygulaması özelliği grup sohbetleri ile genişletmek istiyor.

"Bir mesaj iletildi olarak işaretlendiğinde, aynı anda birden fazla grup sohbetine iletmek artık mümkün değil. Bu mesajı birden fazla grup sohbetine iletmeniz gerekiyorsa, mesajı seçip tekrar iletmeniz gerekir" şeklindi bir bilgilendirme gelmeye başladı.

Bu nedenle, üzerinde iletilmiş bir etiket bulunan bir mesajı tekrar iletmeye çalışırsanız, bu mesajı birden çok grup sohbetine iletmeniz mümkün olmayacak.

Birden fazla grup sohbetine iletmek isterseniz, mesajı seçip tekrar iletmeniz gerekecektir. Daha önce WhatsApp, bu mesajların aynı anda yalnızca bir sohbete yönlendirilebilmesi için bir sınır getirmişti.

Özellik şu anda test ediliyor ve belirli beta test kullanıcılarına sunuluyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde herkes için etkinleştirilecek.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji WhatsApp, Yanlış Bilginin Önüne Geçmek İçin Çoklu Mesajları Kısıtlayacak! - Son Dakika


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