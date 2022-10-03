WhatsApp yedek silme nasıl yapılır?

Telefonlarımızda fotoğraflar, videolar, belgeler ve çeşitli uygulamalar oldukça büyük bir yer kaplıyor. Zaman geçtikçe de bu durum büyük bir sorun haline gelebiliyor. Kullanmadığımız uygulamaları veya artık ihtiyacımız olmayan görselleri silmek bize belli bir depolama alanı kazandırsa da bunlar her zaman yeterli olmuyor. WhatsApp gibi uygulamaların yedeklemeleri de depolama alanınızın büyük bir kısmını kaplıyor olabilir.

WhatsApp yedekleri nasıl silinir?

Özellikle yedeklemelere sadece konuşmalar değil medyalar da ekleniyorsa bu dosyalar telefonunuzda oldukça büyük yer kaplayabiliyor. Hali hazırda bulut servislerinde depolanan bu yedeklemelerin ayrıca telefonunuzda yer kaplamasını istemiyorsanız, bu dosyaları basit bir şekilde silebilirsiniz.

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Android için WhatsApp yedeklerini silme

Android cihazlarda WhatsApp yedeklerini silmek için öncelikle Dosya Yöneticisi'ni kullanmanız gerekiyor. Telefonlarda hali hazırda yer alan dosya yöneticisini kullanabileceğiniz gibi 3. parti uygulamalar üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebileceğinizi hatırlatalım.

İşte adımlar:

Dosya yöneticisini açın

WhatsApp klasörü içerisine girin

Database ya da Veritabanı olarak adlandırılan dosyanın üzerine basılı tutun

Çıkan seçeneklerden 'Sil'e tıklayın

iOS için WhatsApp yedeklerini silme

iOS cihazlarda da çeşitli nedenlerle depolama sorunları yaşanabiliyor. SD kart kullanımına izin vermeyen Apple markalı telefonlar, bu konudan daha fazla muzdarip olabilir. Ancak yaşanan depolama sorunlarını WhatsApp yedeklemelerini silerek bir nebze olsun gidermek mümkün.

İşte adımlar:

iPhone'nunuzun Ayarlar'ına girin

Apple kimliğiniz üzerine tıklayın

iCloud'u seçin

Bu bölümde yer alan Saklama Alanını Yönet bölümüne giriş yapın

WhatsApp yedeklerini bulun

Verileri Sil üzerine tıklayın

Sizin depolama alanınızı hangi uygulamalar dolduruyor peki? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.