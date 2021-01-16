WhatsApp 'zorunlu güncelleme' sözleşmesini 3 ay erteledi - Son Dakika

WhatsApp 'zorunlu güncelleme' sözleşmesini 3 ay erteledi

Popüler mesajlaşma programı WhatsApp, tepki çeken 'zorunlu güncelleme' sözleşmesini 3 ay ertelediğini duyurdu.

Popüler mesajlaşma programı WhatsApp, tepki çeken 'zorunlu güncelleme' sözleşmesini 3 ay ertelediğini duyurdu. Whatsapp, 'zorunlu güncelleme' sözleşmesine dünya çapında gösterilen tepkinin ardından güncelleme sözleşmesini 3 ay ertelediğini açıkladı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı. Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 'zorunlu güncelleme' sözleşmesini 15 Mayıs'a ertelediğini duyurdu. (İHA)

Son Dakika

Vaka ve ölüm sayıları kontrolden çıkan İngiltere, ülkeye giriş-çıkışları kapatıyor

'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı! En çok ödeneği ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörü aldı

Türkiye'nin Kovid-19 aşı programındaki başarısı dünya gündeminde

TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu

Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı

Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü

Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz