Popüler mesajlaşma programı WhatsApp, tepki çeken 'zorunlu güncelleme' sözleşmesini 3 ay ertelediğini duyurdu.
Whatsapp, 'zorunlu güncelleme' sözleşmesine dünya çapında gösterilen tepkinin ardından güncelleme sözleşmesini 3 ay ertelediğini açıkladı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı. Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 'zorunlu güncelleme' sözleşmesini 15 Mayıs'a ertelediğini duyurdu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › WhatsApp 'zorunlu güncelleme' sözleşmesini 3 ay erteledi - Son Dakika