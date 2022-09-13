WhiteBIT Gerçekten O Kadar Güvenli mi ve Bunu Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

WhiteBIT, müşterileri için en yüksek güvenlik seviyesini sağlamayı amaçlayan bir platformdur. Dünya çapında 3 milyondan fazla kullanıcısı ile Avrupa'nın en büyük kripto para borsası olma özelliğini taşır. Borsamız 2018 yılında kuruldu ve ilk günlerinden itibaren AML politikasına göre çalışarak müşterilerinin verilerini korumak için çeşitli koruma önlemleri aldı. Borsamız, yapılan düzenli denetimler ile en güvenli kripto borsası olduğunu göstermiştir.

Aşağıdaki yazımızda AML'nin ne anlama geldiğini ve kullanıcıların bu borsa ile çalışırken kripto hesaplarını nasıl koruyabileceklerini anlatacağız.

WhiteBIT müşterilerini nasıl koruyor?

AML, WhiteBIT'in güvenlik sisteminin arkasında duran ana kavramlardan biridir. AML (Anti Money Laundering) kara para aklama operasyonunu önlemeyi amaçlayan bir politikadır.

AML politikasının en önemli unsurlarından biri KYC (Know Your Customer), yani "Müşterini Tanı" politikasıdır. Bu terim, kullanıcıların WhiteBIT'e kimlik belgelerini vermelerini gerektiren tanımlama prosedürü anlamına gelir.

Bir sonraki koruma yöntemi, şüpheli işlemlerin finansal olarak izlenmesidir. Web sitesine uygulanan bir WAF teknolojisi de bulunmaktadır. Bu seçenek gelen trafiği izler ve kötü amaçlı oturumları engeller.

WhiteBIT, varlıklarının %96'sını soğuk (çevrimdışı) cüzdanlarda saklamaktadır. Ayrıca, platformun saldırıya uğraması durumunda kullanıcıların tazminat almasını sağlayan bir sigorta fonu da bulunmaktadır.

Şirketimiz verilerinizi ve fonlarınızı korumak için çok çalışırken, siz de üzerinize düşeni yapabilirsiniz.

Kullanıcılar hesaplarını korumak için ne yapabilir?

Paranızın güvenliğine önem veren bir müşteri olarak, hesabınızı daha da güvence altına almak için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

2 Faktörlü Kimlik Doğrulama seçeneğini aktifleştirin. Borsaya her girişinizde, şifrenizin yanı sıra ek bir kod girmeniz gerekecektir.

PIN kodu istemini açın. Bu seçenek sadece uygulamada çalışır.

Kimlik avını Önleme Kodunu etkinleştirin. Bu özellik, size gönderilen e-postaları doğrulamaya ve gönderenin kimliğini teyit etmeye yardımcı olur.

Kimlik doğrulamasını geçin.

Beyaz Liste seçeneğini etkinleştirin. Kullanıcılar emin oldukları adresleri kaydedebilirler.

Bu güvenlik önlemlerini kullanmak paranızı her zamankinden daha fazla güvende tutacaktır.

KYC neden önemli?

KYC yalnızca çoğu kripto borsası için değil, müşterilerin kendileri için de önemlidir. Kullanıcılar genellikle verilerini paylaşmayı sevmezler. Ayrıca, anonim olma fikrine de aykırı. Ama teröristlerin kara para aklamasına ve bunları terör örgütlerine göndermesine yardımcı olan bir platformla çalışır mıydınız?

Kimliğinizin doğrulanması borsanın kendisini ve sizi suçlara karışmaktan korumasını sağlar. KYC'yi geçtiyseniz ve hiçbir zaman yasadışı işlerle uğraşmadıysanız, sistem sizi tanıdığı için finansal izlemeden sonra hesabınızın yasaklanmayacağını belirtmek gerekir. Bu durum özellikle yüksek tutarlarda kripto ile çalıştığınızda son derece önemlidir.

WhiteBIT, tüm özel anahtarlarınızı elinde tutan merkezi bir kripto para borsasıdır ve mümkün olan en yüksek güvenlik seviyesini sağlamak için oldukça yüksek tutarlarda masraf yapmaktadır. Geniş teknik ekibimiz, yatırımcılarımızın paralarının güvenliği konusunda endişelenmeden işlemlerine ve ticaret yöntemlerini iyileştirmeye odaklanmalarını sağlamak için görev başında.

Hala şüpheleriniz varsa, kendinize şunu sormanızı isteriz; banka hesabınızı ciddi bir kurum koruduğunda mı yoksa tüm paranız yatağınızın altında saklandığında mı kendinizi daha güvende hissedersiniz? Hiç düşünmeden daha güvenli olanı seçeceğinizi biliyoruz. Bu nedenle WhiteBIT, size birinci sınıf bir güvenlik ve kripto ticareti deneyimi sunmak için var.