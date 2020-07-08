WHO: Koronavirüsün hava yoluyla bulaşma ihtimali göz ardı edilemez - Son Dakika

WHO: Koronavirüsün hava yoluyla bulaşma ihtimali göz ardı edilemez

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün havada asılı kalan minik parçacıklar yoluyla yayılmasının ve bulaşmasının mümkün olabileceğini gösteren yeni veriler olduğunu kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün havada asılı kalan minik parçacıklar yoluyla yayılmasının ve bulaşmasının mümkün olabileceğini gösteren yeni veriler olduğunu kabul etti.

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Bir WHO yetkilisi, 'Kalabalık, kapalı ve iyi havalandırılmamış ortamlarda virüsün hava yoluyla bulaşma ihtimali göz ardı edilemez' dedi.

Bu konudaki veriler kesinleştiğinde, kapalı ortamlarla ilgili düzenlemeleri gözden geçirmek gerekebilir.

239 bilim insanı, bir açık mektup yazarak WHO'yu koronavirüsün hava yoluyla bulaşması ihtimalini azımsamakla suçladı.

WHO bugüne dek virüsün öksürük ve hapşırma ile saçılan damlacıklar yoluyla bulaştığını söylüyordu.

'Bulgular önemli sonuçlar içeriyor'

Mektubun imzacılarından Colorado Üniversitesi'nden kimyacı Jose Jimenez, "Verileri kabul etmelerini istedik" dedi.

Jimenez, "Bu kesinlikle WHO'ya karşı bir saldırı değil. Bilimsel bir tartışma, ama yaptığımız birçok konuşmaya rağmen verileri dikkate almak istemediler. Biz de durumu kamuoyuna açıklama ihtiyacı duyduk" diye konuştu.

Bir diğer imzacı, Hong Kong Üniversitesi'nden Profesör Benjamin Cowling, bulguların "önemli sonuçlar içerdiğini" belirterek şunları söyledi:

"Hava yoluyla bulaşma riski varsa sağlık çalışanlarının en iyi koruyucu ekipmanı giymesi lazım... WHO, Covid-19'un hava yoluyla bulaşması konusunda konuşmak istememesinin bir nedeninin de dünyanın birçok bölgesinde bu tür özel maskelerin yeterli sayıda bulunmamasından kaynaklandığını ifade etti.

"Toplum açısından ise havada asılı parçacıklar yoluyla bulaşma riskinin olduğunu düşünüyorsak, çok sayıda bulaşmaya yol açacak geniş katılımlı etkinliklerin engellenmesi, iyi havalandırılmayan, kalabalık ve uzun süreli yakın temasa neden olan kapalı ortamlardaki etkinliklerin engellenmesi üzerinde de düşünmek gerekir."

WHO yetkilileri, virüsün havada asılı parçacıklar yoluyla bulaşmasına dair verilerin henüz erken aşamada olduğunu ve daha fazla değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini kaydetti.

WHO enfeksiyon önleme ve kontrol teknik ekibi başkanı Benedetta Allegranzi, "kalabalık, kapalı, iyi havalandırılmayan ortamlarda koronavirüsün hava yoluyla bulaşmasına dair ortaya çıkan veriler göz ardı edilemez" dedi.





WHO tutum mu değiştiriyor?

BBC muhabiri Imogen Foulkes bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor:

WHO aylardır Covid-19'un öksürük ve hapşırmayla saçılan damlacıklar yoluyla bulaştığında ısrar etti. Havada asılı kalmayan damlacıklar nesnelerin üzerine düştüğü için en etkili önleyici tedbir olarak el yıkama üzerinde duruldu.

Ama 32 ülkeden 239 bilim insanı böyle düşünmüyor. İnsanların konuşurken ve nefes verirken yaydığı çok daha küçük parçacıkların havada asılı kalıp yayılması yoluyla virüsün bulaştığına dair güçlü kanıtlar bulunduğunu söylüyorlar.

Bugün WHO, kapalı ve kalabalık alanlar gibi belli ortamlarda bunun mümkün olabileceğini gösteren veriler olduğunu kabul etmiş oldu.

Bu verilerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekiyor; ama teyit edilmeleri halinde, virüsün yayılmasını önleme konusundaki tavsiyelerin değişmesi, daha yaygın maske kullanımı ve bar, restoran, toplu taşıma araçları gibi ortamlarda daha dikkatli fiziksel mesafe uygulaması gerekebilir.

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Colorado, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:22 

Son Dakika Sağlık WHO: Koronavirüsün hava yoluyla bulaşma ihtimali göz ardı edilemez - Son Dakika
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