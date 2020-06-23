WHO: "Salgın her gün rekor kırıyor" - Son Dakika

WHO: "Salgın her gün rekor kırıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 21 Haziran Pazar günü itibariyle bir günde dünya genelinde 183 bin yeni vaka kaydedildiğini ve bu vaka sayısının bugüne kadar ulaşılmış en fazla vaka sayısı olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 21 Haziran Pazar günü itibariyle bir günde dünya genelinde 183 bin yeni vaka kaydedildiğini ve bu vaka sayısının bugüne kadar ulaşılmış en fazla vaka sayısı olduğunu bildirdi. Bu vakaların son 1 milyonunun sadece son 8 günde kaydedilmiş olması DSÖ'yü endişelendiriyor.

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Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) İsviçre'nin Cenevre kentindeki genel merkezinden yapılan sanal basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dün, 183 binden fazla yeni Covid-19 vakası bildirildi ki bu şimdiye kadar, tek bir günde kaydedilen en fazla vaka sayısı. Şimdi WHO'ya 8.8 milyondan fazla vaka bildirilmiş oldu. Neredeyse her gün yeni ve korkunç bir rekor kırdığımız anlaşılıyor" dedi.

Açıklamada Covid-19 dünya çapında resmi olarak en az 465 bin 460 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu ve 8.84 milyondan fazla kişiye ise bulaştığı ifade edildi. Salgından en çok etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu Pazartesi günü alınan verilere göre yaklaşık 2.24 milyon vakada 119 bin 453 ölü sayısına ulaşıldığı açıklandı. ABD'yi Brezilya (49 bin 976), Birleşik Krallık (42 bin 632), İtalya (34 bin 634) ve Fransa'nın (29 bin 640) takip ettiği belirtiliyor.

Basın toplantısına dünya çapında salgının hala güçlü bir şekilde yayıldığını bildiren WHO Genel Direktörü, "Bazı ülkeler vaka ve ölüm sayısında hızlı bir artış görmeye devam ediyor" dedi.

WHO Acil Direktörü Dr. Mike Ryan ise sanal basın toplantısında "Pandemi daha büyük nüfusa sahip ülkelerde hızlanıyor" dedi.

Basın toplantısında WHO yetkilileri dünya ülkelerine dayanışma çağrısı yaparak, "Ülkeler, çok sayıda kritik hasta bulunan ülkelere arz önceliğini sağlamak için birlikte çalışarak dayanışma içinde olmalıdırlar" denildi.

(İHA)

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:42 Kaynak: İHA

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