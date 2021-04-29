Wi-Fi Alliance'tan Samsung Neo QLED 8K TV'lere Wi-Fi 6E Sertifikası - Son Dakika

Wi-Fi Alliance'tan Samsung Neo QLED 8K TV'lere Wi-Fi 6E Sertifikası

29.04.2021 11:15
Wi-Fi Alliance'tan Samsung Neo QLED 8K TV'lere Wi-Fi 6E Sertifikası, System.String[]

Samsung'un 2021 serisi Neo QLED TV'leri, Wi-Fi Alliance (WFA) tarafından stabil ve güvenilir kablosuz bağlantı sunan cihazlara verilen Wi-Fi 6E sertifikasını alan ilk TV serisi oldu.

Samsung'un 2021 serisi Neo QLED TV'leri, Wi-Fi Alliance (WFA) tarafından stabil ve güvenilir kablosuz bağlantı sunan cihazlara verilen Wi-Fi 6E sertifikasını alan ilk TV serisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, 2021 yılı Samsung Neo QLED 8K TV'lerin (QN900A, QN800A) WFA tarafından verilen Wi-Fi 6E sertifikasını alan dünyanın ilk televizyonları olduğunu duyurdu.

Bağlantı teknolojisinin yeni standardı Wi-Fi 6E sayesinde Samsung Neo QLED 8K TV kullanıcıları artık dört kat daha hızlı bağlantının yanı sıra kesintisiz ve tek yönlendiricide birden fazla cihazın bağlı olduğu durumlarda dahi güvenilir veri transferi imkanı buluyor.

Böylece internet ağı üzerinden internete bağlanabilen cihazlar vasıtasıyla sunulan (OTT) yüksek çözünürlüklü içerikler için ideal bir bağlantı sağlanıyor.

Son olarak sertifikalandırılan Wi-Fi 6E teknolojisi, 6 GHz frekansının mevcut 2.4 GHz ve 5 GHz frekanslarla birlikte kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

Seçili Samsung Neo QLED 8K TV'leri artık daha büyük bant genişliğini destekleyebiliyor, çok büyük verileri daha hızlı işleyebiliyor ve düşük gecikme süresi ile güvenilir bir bağlantı sağlayabiliyor. Mevcut ve yeni uygulamalarda geniş kullanım alanına sahip Wi-Fi 6E teknolojisi, önümüzdeki dönemde gelecek TV serilerinde de uygulama alanı bulmaya devam edecek.

Televizyonlar ve mobil cihazların farklı yaşam tarzlarına sahip tüketiciler için dünyayla bağlantı kaynaklarına dönüşmeye devam etmesine paralel olarak, yüksek veri kapasitesini taşıyabilen cihazlara olan talep de artış göstermeye devam ediyor.

Samsung Neo QLED 8K TV'ler, Wi-Fi 6E desteğiyle 4K ve 8K'da yüksek çözünürlüklü videolar seyrederken ya da VR içerikleri ve yüksek performans oyunları oynarken evlerinin rahatlığında en üst düzey görüntü deneyimi arayan tüketicilere hitap ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran Sorumlu Başkan Yardımcısı Younghun Choi, "TV endüstrisinin lideri Samsung olarak, dünyanın ilk Wi-Fi 6E sertifikalı televizyonlarını üretme başarısının gururunu yaşıyoruz. Neo QLED 8K TV kullanıcıları bu sertifika sayesinde en sevdikleri içeriklere artık çok daha kolay erişebilecek." ifadelerini kullandı.

Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Wi-Fi Alliance'tan Samsung Neo QLED 8K TV'lere Wi-Fi 6E Sertifikası - Son Dakika Ekonomi


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