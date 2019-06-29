Son Dakika Haberleri: Widodo ve Erdoğan'ın G20'deki görüşmesi
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Widodo ve Erdoğan'ın G20'deki görüşmesi

1 saat önce

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Erdoğan'ın planlanan Endonezya ziyareti gibi konular ele alındı.

Widodo ve Erdoğan'ın G20'deki görüşmesi, System.String[]
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Erdoğan'ın planlanan Endonezya ziyareti gibi konular ele alındı.
Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Erdoğan ve Widodo, Erdoğan'ın 2020 başında planlanan Endonezya ziyaretine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Türkiye ile Endonezya arasında gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünün kutlanacağına dikkat çekilen haberde, iki liderin, karşılıklı yarar ve somut iş birliklerine vesile olması amacıyla planlanan ziyaret konusunda gerekli hazırlıkların başlatılmasını talep ettiği belirtildi.
Görüşmede, Widodo ve Erdoğan'ın, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki kat artırılması konusunda mutabık olduğu ifade edilirken, Erdoğan'ın birçok stratejik endüstriyel iş birliklerine ilişkin çeşitli fırsatlar sunduğu kaydedildi.
Bu arada, Erdoğan'ın nisan ayındaki seçimde yeniden başkan seçilen Widodo'yu bir kez daha tebrik ettiği ve Widodo'nun da Erdoğan'a teşekkür ettiği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:22 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Joko Widodo, Güncel
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