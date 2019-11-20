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Wijnaldum coştu, Hollanda galibiyetle bitirdi
6 saat önce
Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta Georginio Wijnaldum 6, 66, ve 78. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak sahanın yıldızı oldu.
Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta Georginio Wijnaldum 6, 66, ve 78. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak sahanın yıldızı oldu.
Portakalların diğer gollerini 18. dakikada Nathan Ake ve 87'de Myron Boadu kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Hollanda puanını 19'a yükselterek 2. sırada kalırken, konuk ekip Estonya grubu 1 puanla son sırada bitirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:26
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