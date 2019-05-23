Wijnaldum, LFC eğitiminde şaşırtıcı tek dokunuşlu hedefi tamamladı
9 saat önce
Gini Wijnaldum, Liverpool'un Marbella'daki antrenman sırasında altı tarafı düzenlenen turnuvada harika bir dokunuş hareketine son dokunuşunu uyguladı. Liverpool, takımın Şampiyonlar Ligi finaline hazırlıklarının bir parçası olarak İspanya'da bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06
Gini Wijnaldum, Liverpool
'un Marbella'daki antrenman sırasında altı tarafı düzenlenen turnuvada harika bir dokunuş hareketine son dokunuşunu uyguladı. Liverpool, takımın Şampiyonlar Ligi finaline hazırlıklarının bir parçası olarak İspanya
'da bulunuyor.
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