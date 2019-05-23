Son Dakika Haberleri: Wijnaldum, LFC eğitiminde şaşırtıcı tek dokunuşlu hedefi tamamladı

Wijnaldum, LFC eğitiminde şaşırtıcı tek dokunuşlu hedefi tamamladı

9 saat önce

Gini Wijnaldum, Liverpool'un Marbella'daki antrenman sırasında altı tarafı düzenlenen turnuvada harika bir dokunuş hareketine son dokunuşunu uyguladı. Liverpool, takımın Şampiyonlar Ligi finaline hazırlıklarının bir parçası olarak İspanya'da bulunuyor.

Gini Wijnaldum, Liverpool'un Marbella'daki antrenman sırasında altı tarafı düzenlenen turnuvada harika bir dokunuş hareketine son dokunuşunu uyguladı. Liverpool, takımın Şampiyonlar Ligi finaline hazırlıklarının bir parçası olarak İspanya'da bulunuyor.
Wijnaldum, LFC eğitiminde şaşırtıcı tek dokunuşlu hedefi tamamladı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06 
Liverpool, İspanya, Spor
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