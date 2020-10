Wikileaks'in kurucusu Assange'e Almanya'da destek mitingi - Son Dakika

WikiLeaks'in kurucusu ve ABD'nin gizli belgelerini sızdıran Julian Assange'e Almanya'nın Köln kentinde destek mitingi düzenlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde 7 yıl sığınan WikiLeaks'in kurucusu ve ABD'nin gizli belgelerini sızdıran Julian Assange ve ABD'ye ait gizli belgeleri deşifre eden ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) gizli belgelerini deşifre eden eski çalışan Edward Snowden'in, İtalyan sanatçı Davide Dormino tarafından yapılan heykelleri Almanya'nın Köln kentindeki Dom Katedrali önünde sergilendi.

1 TON AĞIRLIĞINDA HEYKELLER

2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin önü de dahil olmak üzere Paris, Berlin gibi dünyanın pek çok metropolünde sergilenen heykeller Köln'de yoğun ilgi gördü. Ağırlığı bir ton olan bronz heykelleri sergileyen sanatçı Dormino, "Üç cesur insanı temsil ediyor. Vatan haini mi yoksa kahraman mı?" diyerek heykelleri tartışmaya açmıştı. Heykellerin yanına bir de boş sandalye koyan sanatçı, sandalyeye oturan kişinin hem düşüncesini alıyor hem de hatıra fotoğrafı çektirilmesine imkan sağlıyor.

JULİAN ASSANGE KİM?

Julian Assange, 3 Temmuz 1971 tarihinde Avustralya'nın Townsville şehrinde dünyaya geldi. Eğitiminin bir kısmını evde aldığı özel dersler ile gören Assange, ilkokulu 1979-1983 yıllarında New South Wales'ta, liseyi ise Townsville'da okudu. 1994 senesinde University of Queensland'da okumaya başladı, 2003-06 yılları arasında da Univeristy of Melbourne'de bilgisayar programlama, matematik ve fizik eğitimleri aldı. 1987 senesinde birkaç arkadaşı ile birlikte International Subversives isimli hacker grubunu kurdu. Kendisi bu dönemde işlerini 'Mendax' mahlası ile yürüttü. Grup olarak Pentagon, MILNET, ABD Deniz Kuvvetleri, NASA, Motorola ve Panasonic gibi güvenlik duvarı yüksek şirketleri hacklediler. 1993 senesinde Victoria Polisi Çocuk İstismarı Birimi'nde teknik danışman olarak çalıştı. Bu görevinin ardından, aynı sene Avustralya menşeli ilk halka açık internet servis sağlayıcılarından biri olan Suburbia Public Access Network'ta çalışmaya başladı.

1994 senesinde programlamaya başlayan Assange, "strobe.c" TCP port tarayıcısının yazarlığını yapmasının yanı sıra, açık kaynak veritabanı PostgreSQL'a yamalar (1996), Usenet önbellekleme yazılımı NNTPCache (1996), Rubberhose için inkar edilebilen şifreleme sistemi (1997) ve web tabanlı arama motorları için komut satırı aracı Surfraw'ı yaptı (2000).

2006 yılında kaynaklarının gizliliğini koruyarak hükümetlerin ve diğer organizasyonların hassas belgelerini yayınlayan, İsveç merkezli bir uluslararası organizasyon olan Wikileaks'in kurucu ekibinde yer aldı.