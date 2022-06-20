Wikileaks'in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi - Son Dakika
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Wikileaks'in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi

20.06.2022 22:08
Wikileaks'in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a destek eylemi düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a destek eylemi düzenlendi.

Atina'daki Monastiraki Meydanı'nda toplanan bir grup, Assange'ın ABD'ye iade edilmesine yönelik kararı protesto etti.

Gruptakiler, "özgür basın" ve "Assange'a özgürlük" yazan pankartlarla kararın iptal edilmesini istedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını 17 Haziran'da imzalamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Wikileaks'in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi - Son Dakika

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