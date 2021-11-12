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WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın cezaevinde partneriyle evlenmesine izin verildi - Son Dakika

WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın cezaevinde partneriyle evlenmesine izin verildi

12.11.2021 14:26
WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın cezaevinde partneriyle evlenmesine izin verildi

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın, tutuklu bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde partneri Stella Moris'le evlenmesine izin verildi.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın, tutuklu bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde partneri Stella Moris'le evlenmesine izin verildi.

Moris, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Julian ve benim artık Belmarsh Hapishanesi'nde evlenme iznimiz var. Rahatladım ama temel evlenme hakkımıza yapılan yasa dışı müdahaleye son vermek için yasal işlem yapılması gerektiği için yine de kızgınım." ifadesini kullandı.

Assange ve Moris'in, Assange'ın Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığındığı dönemde dünyaya gelen 2 ve 4 yaşlarında iki çocuğa sahip olduğu biliniyor.

İngiltere'de yasalar uyarınca mahkumlar, cezaevinde evlenmek için başvuruda bulunma hakkına sahip ve başvurularının kabul edildiği durumlarda vergi mükelleflerinin yardımı olmadan evliliğin tüm masraflarını kendileri karşılamaları gerekiyor.

175 yıla kadar hapis

ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange'ın, bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 ayrı suçtan yargılanması için İngiltere'den iadesini istiyor.

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği vurgulanan Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların, İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini dile getiriyor.

ABD, Assange'ın yayımladığı belgelerle kendileri adına çalışan Irak ve Afganistan'daki yerel personel veya muhbirlerin hayatını riske attığını öne sürerek, gazetecilik veya yayıncılığın suç işleme izni vermediğini kaydediyor.

Dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak, Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın, iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Duruşmaların ardından 4 Ocak'ta, Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğu, ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağı, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle "gerçek bir risk altında" bulunduğu gerekçesiyle ABD'nin iade talebi reddedilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekvador, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın cezaevinde partneriyle evlenmesine izin verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın cezaevinde partneriyle evlenmesine izin verildi - Son Dakika
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