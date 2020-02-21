Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Fransa'ya iltica başvurusunda bulunacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Fransa'ya iltica başvurusunda bulunacak - Son Dakika Dünya

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Fransa'ya iltica başvurusunda bulunacak

7 saat önce

Londra'da Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi ile ilgili mahkemesi görülecek olan Assange'ın avukatı bu davanın bütün gazetecilerin kaderini ve statüsünü etkileyecek bir emsal olduğunu belirtti

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Fransa'ya iltica başvurusunda bulunacak, System.String[]

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Avrupalı avukatları Fransa'ya iltica başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.


Önümüzdeki hafta Londra'da Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi ile ilgili mahkemesi görülecek olan Assange'ın Fransız avukatı Eric Dupont-Moretti bu davanın bütün gazetecilerin kaderini ve statüsünü etkileyecek bir emsal olduğunu söyledi. Dupont-Moretti durumun ciddiyeti nedeniyle konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmeye karar verdiklerini belirtti.

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Julian Assange, Londra, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:07 
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