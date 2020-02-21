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Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Fransa'ya iltica başvurusunda bulunacak
7 saat önce
Londra'da Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi ile ilgili mahkemesi görülecek olan Assange'ın avukatı bu davanın bütün gazetecilerin kaderini ve statüsünü etkileyecek bir emsal olduğunu belirtti
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Avrupalı avukatları Fransa'ya iltica başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Önümüzdeki hafta Londra'da Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi ile ilgili mahkemesi görülecek olan Assange'ın Fransız avukatı Eric Dupont-Moretti bu davanın bütün gazetecilerin kaderini ve statüsünü etkileyecek bir emsal olduğunu söyledi. Dupont-Moretti durumun ciddiyeti nedeniyle konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmeye karar verdiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:07
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