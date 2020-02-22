Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için destek gösterisi - Son Dakika

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Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için destek gösterisi
6 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan grup, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için destek gösterisi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:01 Kaynak: AA
İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan grup, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için destek gösterisi düzenledi. Avustralya Yüksek Komisyonu binası önünde buluşan göstericiler Assange'ın ABD'ye iadesi davasını eleştiren pankartlar taşıdı.
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