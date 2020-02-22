Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için destek gösterisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için destek gösterisi - Son Dakika

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için destek gösterisi

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan grup, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için destek gösterisi düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan grup, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için destek gösterisi düzenledi. Avustralya Yüksek Komisyonu binası önünde buluşan göstericiler Assange'ın ABD'ye iadesi davasını eleştiren pankartlar taşıdı.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için destek gösterisi

Julian Assange, İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:01 Kaynak: AA
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