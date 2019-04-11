Wikileaks'in Kurucusu Julien Assange, Londra'da Gözaltına Alındı
1 saat önce
WikiLeaks'in kurucusu Avustralyalı Julien Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'da polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:31 Kaynak: Youtube
WikiLeaks'in kurucusu Avustralyalı Julien Assange, İngiltere
'nin başkenti Londra
'da polis tarafından gözaltına alındı. Assange 2012'den beri Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde kalıyordu.…
Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi
Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü
Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı
Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor