Son Dakika Haberleri: Wikileaks'in Kurucusu Julien Assange, Londra'da Gözaltına Alındı

Wikileaks'in Kurucusu Julien Assange, Londra'da Gözaltına Alındı

1 saat önce

WikiLeaks'in kurucusu Avustralyalı Julien Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'da polis tarafından gözaltına alındı.

WikiLeaks'in kurucusu Avustralyalı Julien Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'da polis tarafından gözaltına alındı. Assange 2012'den beri Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde kalıyordu.…
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:31 Kaynak: Youtube
Polis, İngiltere, Londra, Genel
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