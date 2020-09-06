Wikileaks'in kurucusu Jullian Assange'in eşi: "ABD onu hapishanede gömecek"
Wikileaks'in kurucusu Jullian Assange için İngiltere ile ABD arasında iade çalışmaları başlatıldı.
Wikileaks'in kurucusu Jullian Assange için İngiltere ile ABD arasında iade çalışmaları başlatıldı. Assange'ın eşi Stella Morris ise, Assange'ın iade edilmesi halinde ABD'de göstermelik bir duruşmaya çıkacağını ve daha sonra müebbet hapse çarptırılacağını ileri sürdü.
WikiLeaks'in kurucusu ve ABD'nin gizli belgelerini sızdıran Julian Assange, ABD'ye iade edilmek üzere çalışmaların başladığı ifade edildi. Assange'in yarın İngiltere'deki duruşmaya online olarak katılacağı belirtildi. Mahkeme, Assange'ı ABD'ye iade etmesi halinde 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Assange'ın eşi Stella Morris (37) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Assange'ın ABD'ye iade edilmesi halinde oğullarının babalarını göremeyeceğini belirtti. Assange'ın iade edilmesi halinde ABD'de göstermelik bir duruşmaya çıkacağını ve daha sonra müebbet hapse çarptırılacağını ileri sürdü. Morris, "ABD, Assange'i hapishanede gömecek" ifadesini kullandı.
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