Wikipedia 3 yıl sonra erişime açıldı - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye 'yi terör gruplarıyla aynı düzlemde gösteren makaleler nedeniyle 29 Nisan 2017'de erişime kapatılan Wikipedia hakkındaki bireysel başvuruları ele aldı. Yüksek Mahkemenin 'ifade özgürlüğünün ihlali' kararının ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği de erişim engelinin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ulaşmasının ardından saat 22.30'da Wikipedia, 3 yıl aranın ardından tekrar erişime açıldı.

İNTERNET ansiklopedisi Wikipdia, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ulaşmasının ardından erişime açıldı.

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