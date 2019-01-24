Wikipedia'nın Kurucusu Jimmy Wales: Yalan Haberle Kandırılan Halkın İradesi Gerçeği Yansıtmıyor
31 dakika önce
Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales, Davos Zirvesi için bulunduğu İsviçre'de euronews'a konuştu.
Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales, Davos Zirvesi için bulunduğu İsviçre'de euronews'a konuştu. Yalan habercilik ve bilgi kirliliği ile mücadelenin önemine değinen Wales, toplumun yanlış bilgilendirilmesinin demokrasilere zarar verdiğini söyledi.…
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:55 Kaynak: Youtube
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