Son Dakika Haberleri: Wikipedia'nın Kurucusu Jimmy Wales: Yalan Haberle Kandırılan Halkın İradesi Gerçeği Yansıtmıyor

Wikipedia'nın Kurucusu Jimmy Wales: Yalan Haberle Kandırılan Halkın İradesi Gerçeği Yansıtmıyor

31 dakika önce

Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales, Davos Zirvesi için bulunduğu İsviçre'de euronews'a konuştu.

Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales, Davos Zirvesi için bulunduğu İsviçre'de euronews'a konuştu. Yalan habercilik ve bilgi kirliliği ile mücadelenin önemine değinen Wales, toplumun yanlış bilgilendirilmesinin demokrasilere zarar verdiğini söyledi.…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/01/24/vi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:55 Kaynak: Youtube

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