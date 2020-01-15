Wikipedia'nın erişim engeli 2,5 yıl sonra kaldırılarak kullanıma açıldı - Son Dakika

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Wikipedia'nın erişim engeli 2,5 yıl sonra kaldırılarak kullanıma açıldı
6 saat önce
İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın erişim engeli 2,5 yıl sonra kaldırılarak kullanıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın erişim engeli 2,5 yıl sonra kaldırılarak kullanıma açıldı.
(İHA)
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