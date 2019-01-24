Wikipedia'nın Kurucularından Jimmy Wales: Yalan Haberle Kandırılan Halkın İradesi Gerçeği Yansıtmaz

Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales, Davos Zirvesi için bulunduğu İsviçre'de euronews'a konuştu.

">

Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales, Davos Zirvesi için bulunduğu İsviçre'de euronews'a konuştu. Yalan habercilik ve bilgi kirliliği ile mücadelenin önemine değinen Wales, toplumun yanlış bilgilendirilmesinin demokrasilere zarar verdiğini söyledi.

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi :

Son Dakika! Bakan Albayrak: KDV İadeleri Çok Basit Bir Konu Değil

Emiliano Sala'nın Pilotu Son Uçuşundan Önce: Biraz Paslanmışım

Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti

Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu