Son Dakika Haberleri: Wikipedia'nın Kurucularından Jimmy Wales: Yalan Haberle Kandırılan Halkın İradesi Gerçeği Yansıtmaz

Wikipedia'nın Kurucularından Jimmy Wales: Yalan Haberle Kandırılan Halkın İradesi Gerçeği Yansıtmaz

19 dakika önce

Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales, Davos Zirvesi için bulunduğu İsviçre'de euronews'a konuştu.

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Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales, Davos Zirvesi için bulunduğu İsviçre'de euronews'a konuştu. Yalan habercilik ve bilgi kirliliği ile mücadelenin önemine değinen Wales, toplumun yanlış bilgilendirilmesinin demokrasilere zarar verdiğini söyledi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:04 

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