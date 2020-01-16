Wikipedia: Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Wikipedia: Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz - Son Dakika Dünya

Wikipedia: Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz

6 saat önce

Wikipedia'nın Türkiye'de erişime açılmasının ardından konuşan Wikimedia Vakfı “Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz " dedi.

Wikipedia: Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz, System.String[]

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Wikipedia Türkiye'de 3 yıl aradan sonra yeniden erişime açıldı.


Geçen sene erişim engelinin kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran Wikimedia Vakfı konuyla ilgili euronews'e gönderdiği açıklamada "Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz " dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:56 
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