Wikipedia Türkiye'nin erişim yasağını AİHM'e taşıyor
10 saat önce
Türkiye’de iki yıldır erişime kapalı olan internet ansiklopedisi Wikipedia sitesini bünyesinde barındıran Wikimedia Vakfı, Türk mahkemelerinden cevap alamayınca davayı AİHM'e taşıdığını duyurdu
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:23
Türkiye'de iki yıldır erişime kapalı olan internet ansiklopedisi Wikipedia kararın iptali konusunda Türk mahkemelerinden yanıt alamayınca davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı.
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29 Nisan 2017 tarihli kararında, "Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren içerikleri kaldırmaması nedeniyle" siteye erişim engellenmişti.
Gelin Adayı Naz Mila, Dünyaevine Girdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Domagoj Vida'dan 3 Çocuk Yapmasını İstedi!
Sao Paulo, Adriano'nun Peşine Düştü!
ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz