Son Dakika Haberleri: Wikipedia Türkiye'nin erişim yasağını AİHM'e taşıyor

Wikipedia Türkiye'nin erişim yasağını AİHM'e taşıyor

10 saat önce

Türkiye’de iki yıldır erişime kapalı olan internet ansiklopedisi Wikipedia sitesini bünyesinde barındıran Wikimedia Vakfı, Türk mahkemelerinden cevap alamayınca davayı AİHM'e taşıdığını duyurdu

Wikipedia Türkiye'nin erişim yasağını AİHM'e taşıyor, System.String[]
Türkiye'de iki yıldır erişime kapalı olan internet ansiklopedisi Wikipedia kararın iptali konusunda Türk mahkemelerinden yanıt alamayınca davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29 Nisan 2017 tarihli kararında, "Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren içerikleri kaldırmaması nedeniyle" siteye erişim engellenmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:23 
Avrupa, Türkiye, Dünya
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