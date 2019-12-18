Wikipedia'ya erişim yasağıyla ilgili bireysel başvuru - Son Dakika
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Wikipedia'ya erişim yasağıyla ilgili bireysel başvuru

7 saat önce

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu, 26 Aralık'ta görüşecek.

Wikipedia'ya erişim yasağıyla ilgili bireysel başvuru, System.String[]

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu, 26 Aralık'ta görüşecek.

Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edilmişti.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu ele almış, ancak başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevkine karar vermişti.

Karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu, 26 Aralık'taki gündem toplantısında ele alacak.

Siteye erişim, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Anayasa Mahkemesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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