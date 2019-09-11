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Wikipedia'ya ilişkin bireysel başvuru AYM Genel Kurul'unda

1 saat önce

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan başvuruyu Genel Kurul'a sevk etti.

Wikipedia'ya ilişkin bireysel başvuru AYM Genel Kurul'unda, System.String[]

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan başvuruyu Genel Kurul'a sevk etti.

Anayasa Mahkemesi, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:35 
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Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti
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