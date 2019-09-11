Wikipedia'ya ilişkin bireysel başvuru AYM Genel Kurul'unda
1 saat önce
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan başvuruyu Genel Kurul'a sevk etti.
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan başvuruyu Genel Kurul'a sevk etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:35
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