Wilbur Ross: ABD ve Çin Anlaşmadan Çok Uzak Bir Noktada
2 saat önce
– ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, ABD'nin Çin ile bir anlaşmaya varmaya "çok çok uzak bir noktada" olduğunu söyledi.
– ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, ABD'nin Çin ile bir anlaşmaya varmaya "çok çok uzak bir noktada" olduğunu söyledi.
CNBC'ye konuşan Ross, bu durumun "çok da şaşırtıcı olmadığını" söylerken, ABD ve Çin'in çözmeleri gereken "çok fazla sorun" olduğunu belirtti ve Trump yönetiminin, Çin ile ticari ilişkilerini sürdürmek için "yapısal reformlar" ve "para cezaları" oluşturması gerektiğini vurguladı:
"Bir çözüme ulaşmaya çok uzağız." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:16 Kaynak: DHA
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