Wilbur Ross : "(Ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılma hedefi) Bunun dengeli olmasını ve...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross : "Hedefimiz ikili ticaretimizde 100 milyar dolara ulaşabilmek. Bu şu andaki mevcut düzeyi ikiye belki de üçe katlamak demek. Yani ABD'den Türkiye'ye 50 milyar dolar, Türk tarafından da ABD'ye 50 milyar dolar ticaret demek bu. Bunun neticede dengeli olmasını ve ticaretin hacminin de çok yüksek olmasını hedefliyoruz"
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