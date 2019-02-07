Wılbur Smıth'in Beklenen Romanı Şimdi Türkçe!

Stephen King'in 'en iyi tarihi roman yazarı' olarak nitelendirdiği Wilbur Smith'in Courtney serisine ait romanı Golden Lion, Türkçeye çevrildi ve Altın Aslan ismiyle raflardaki yerini aldı.

Altın Aslan'da yazar okurlarını, Kaptan Courtney önderliğinde ve Afrika kıyılarında sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

Yıl 1670... Golden Bough, cesur kaptanı ve korkusuz mürettebatıyla Hint Okyanusu sularında yol almaya devam eder. Gördüğü onca savaştan sonra, Hal Courtney babasının kendisine miras bıraktığı hazineyi de alıp sevdiği kadın Judith'le beraber artık evine, İngiltere'ye dönmek niyetindedir. Fakat hazineyi isteyen tek kişi ne yazık ki o değildir, can düşmanı Buzzard bir gölge gibi hâlâ onun peşindedir…

Yazar Hakkında

1933 yılında Zambiya'da doğan Wilbur Smith, bugüne dek otuz beşten fazla kitap kaleme almıştır. Kitapları birçok dile çevrilmiş, milyonlar satmıştır. Bilhassa Courtney serisiyle dünya çapında ün edinen Smith, karısı Mokhiniso ile Londra'da yaşamaktadır.