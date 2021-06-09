Wild Rift, League of Legends'in mobil oyununun bu haftanın şampiyon rotasyonu belli oldu. 10 adet şampiyon bu hafta herkes tarafından ücretsiz oynanabilir olacak.
Bu haftaki şampiyon rotasyonunda yer alan şampiyonlar:
Lee Sin - Ormancı (Dövüşçü)
Ziggs - Orta Koridor (Büyücü)
Twisted Fate - Orta Koridor (Büyücü)
Sona - Destek (Büyücü)
Miss Fortune - Saldırı Gücü Taşıyıcısı (Nişancı)
Lulu - Destek (Büyücü)
Kennen - Üst Koridor (Büyücü)
Jhin - Saldırı Gücü Taşıyıcısı (Nişancı)
Fiora - Üst Koridor (Dövüşçü)
Amumu - Ormancı (Büyücü)
Rotasyonda yer alan şampiyonlar 1 hafta boyunca tüm Wild Rift oyuncuları tarafından oynanabilir olacak. Oyuncular daha önce oynama şansı bulamadığı şampiyonları bu hafta deneyerek istekleri dahilinde vahşi çekirdek harcayarak açabilirler. Rotasyon 10 Haziran 2021 - 16 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.
Son Dakika › Gamegar › Wild Rift bu haftanın ücretsiz oynanabilir şampiyon rotasyonu belli oldu! - Son Dakika