Wild Rift /Geliştir 2.4 yaması eşya önizlemesi makalesi yayınlandı - Son Dakika

Geliştiriciler aşağıdaki eşya güncellemelerini yaparken şu fikirlerden yola çıktıklarını söylüyor:

Nişancılar ve kritik vuruş eşyalarını tercih eden şampiyonların seçeneklerini arttırmak

Diğer sınıfların eşya ihtiyaçlarını karşılamak

Kanasusamış

Toplam Bedel: 3400 Altın ›3200 Altın

Tarif: Çeviklik Pelerini (1000 Altın) + Vampiri Asa (1200 Altın) + 1000 Altın

[YENİ] %25 Kritik Vuruş İhtimali

65 SG › 40 SG

Kanasusamış eşyası bünyesinde kritik vuruş özelliği bulundurmadığı ve nişancılara sadece kalkan özelliği sağlayabildiği için pek tercih edilmiyordu. Eşyaya kritik vuruş eklenerek eşyanın cazibesinin arttırılması planlanıyor.

Canbiçen

Toplam Bedel: 3100 Altın

Tarif: Caulfield'ın Savaş Çekici (1200 Altın) + Çeviklik Pelerini (1000 Altın) + 900 Altın

40 SG

%25 Kritik Vuruş İhtimali

25 Yetenek Hızı

ÖZEL - Öz Parlaması: Hasar veren aktif yetenekler ve güçlendirilmiş saldırılar 10 İlave Fiziksel Hasar (+%70 Kritik Vuruş İhtimali) verir. Aynı yetenek bu etkiyi kullanım başına yalnızca bir hedef için tetikleyebilir.

Hasar veren aktif yetenekler ve güçlendirilmiş saldırılar 10 İlave Fiziksel Hasar (+%70 Kritik Vuruş İhtimali) verir. Aynı yetenek bu etkiyi kullanım başına yalnızca bir hedef için tetikleyebilir. ÖZEL - Manaçeker: Saldırılar isabet halinde eksik mananın %2'sini yeniler.

Mana ihtiyacı çok olan şampiyonlara tercih edilen Canbiçen eşyası yeteneklerinizin ve güçlendirilmiş saldırılarınızın hasarını kritik vuruş ihtimalinize bağlı olarak arttırır ve saldırı başına eksik mananızı yeniler.

Solari Güçkılıcı

Toplam Bedel: 3000 Altın

Tarif: Sokarca (1200 Altın) + Çeviklik Pelerini (1000 Altın) + 800 Altın

%30 Saldırı Hızı

%25 Kritik Vuruş İhtimali

25 Yetenek Hızı

ÖZEL - Güneş Akını: Bir yetenek kullanmak en fazla 10 saniyeliğine %25 Kritik Vuruş İhtimali sağlayan Işıma yükleri kazandırır (en fazla 3 yük). Kritik vuruş yapan saldırılar bir Işıma yükü tüketerek isabet halinde 26-40 İlave Gerçek Hasar verir. Bu miktar düşük canlı hedeflere karşı %150'ye kadar artabilir. Her farklı yetenek her 2 saniyede bir yük biriktirebilir.

Azami Gerçek Hasar: Hedefin canı %35 veya daha düşükse 65-100

Bir yetenek kullanmak Işıma yükü kazandırır (en fazla 3 yük). En az 1 Işıma yüküne sahipseniz, %25 Kritik Vuruş İhtimali kazanırsınız. Kritik vuruş yapmak bu yükü tüketerek hedefe ilave gerçek hasar vermenizi sağlar. Bu eşya sayesinde oyunun erken safhalarında %50 kritik vuruş ihtimali elde edebilir ve erken bir güç patlaması yaşayabilirsiniz.

Fırtınabiçen

Toplam Bedel: 2900 Altın

Tarif: Çeviklik Pelerini (1000 Altın) + Kircheis Parçacığı (900 Altın) + 1000 Altın

25 SG

%20 Saldırı Hızı

%25 Kritik Vuruş İhtimali

PASİF - Enerji Dolu: Hareket etmek ve saldırmak Enerji Dolu bir saldırı üretir.

Pasif - Felç: Enerji Dolu saldırılar 120 İlave Büyü Hasarı verir. Ayrıca Enerji Dolu saldırılar rakipleri 0,5 saniyeliğine %75 yavaşlatır.

Bu eşya hem yüksek hasar verip hem de hızlı rakiplerin hızını kesmek isteyen oyuncular için ideal bir parça.

Navori Seribıçakları

Toplam Bedel: 3100 Altın

Tarif: Caulfield'ın Savaş Çekici (1200 Altın) + Çeviklik Pelerini (1000 Altın) + 900 Altın

45 SG

%25 Kritik Vuruş İhtimali

15 Yetenek Hızı

PASİF - Seri Darbeler: Normal saldırılarla kritik vuruş yapmak ulti dışındaki yeteneklerinin kalan bekleme sürelerini %15 azaltır.

Yeteneklerinizi sık sık kullanmak istiyorsanız bu eşya tam sizin aradığınız türden. Bu eşya ile her kritik vuruş yaptığınızda, ulti dışındaki yeteneklerinizin kalan bekleme sürelerini azaltılır.

Kristal Yansıtıcı

Toplam Bedel: 2900 Altın

Tarif: Maceracının Pazubendi (1200 Altın) + Şeytani Külliyat (1000 Altın) + 700 Altın

45 Zırh

50 YG

15 Yetenek Hızı

Pasif - Aynalı Kuvvet: Yetenek kullanımları, her biri bir şampiyondan alınan 10 Fiziksel Hasarı (+%5 YG) engelleyen ve ona 20 Büyü Hasarı (+%10 YG) veren bir ayna parçası kazandırır (en fazla 3).

Rakibinizden fazlaca fiziksel hasar aldığınızda hem biraz zırh hem biraz yetenek gücü arıyorsanız Kristal Yansıtıcı'yı tercih edebilirsiniz. Kullandığınız her yetenek, bir ayna parçası kazandırıyor. Bu ayna parçaları tüketildiğinde aldığınız fiziksel hasarı azaltıyor ve bunun bir kısmını yetenek gücünüze bağlı olarak rakibinize yansıtıyor.

Serylda'nın Garezi

Toplam Bedel: 3000 Altın

Tarif: Caulfield'ın Savaş Çekici (1200 Altın) + Son Fısıltı (1300 Altın) + 500 Altın

40 Saldırı Gücü

15 Yetenek Hızı

%30 Zırh Delme

ÖZEL - Acı Soğuk: Yetenek hasarı verilen birimler 1 saniyeliğine %30 yavaşlar.

Karşıdaki rakibiniz çok fazla mı can yeniliyor? O zaman sizin bir ağır yara eşyasına ihtiyacınız var. Serylda'nın Garezi, yeteneklerinizin yavaşlatmasını sağlar ve oradan oraya koşuşturan rakipleri sakinleşmeye zorlamak için birebirdir.

Akan Su Asası

Toplam Bedel: 2500 Altın

Tarif: Şeytani Külliyat (1000 Altın) + Kayıp Cilt (1050 Altın) + 450 Altın

65 Yetenek Gücü

350 Mana

20 Yetenek Hızı

PASİF - Coşkun Akıntı: Bir takım arkadaşını iyileştirmek veya ona kalkan vermek, ikinize de 4 saniyeliğine %20 İlave Yetenek Hızı ve hedefin seviyesine bağlı olarak 20-40 Yetenek Gücü sağlar.

Bu eşya, saldırılarından çok yeteneklerine odaklanan takım arkadaşlarınızı güçlendirmenizi sağlar. Takımınızdaki büyücünün faydalanabileceği bir Kızgın Buhurdanlık olarak düşünebilirsiniz. Bir takım arkadaşınızı iyileştirdiğinizde veya ona kalkan verdiğinizde, her ikiniz de birkaç saniyeliğine yetenek gücü ve yetenek hızı kazanırsınız.

Aklın Sonu

Toplam Bedel: 2700 Altın

Tarif: Nişancı Yayı (900 Altın) + Negatron Pelerini (900 Altın) + 900 Altın

%45 Saldırı Hızı

50 Büyü Direnci

PASİF - Aklın Sonunda: Normal saldırılar seviyenize bağlı olarak isabet halinde 15-80 İlave Büyü Hasarı verir. Canınız %50'nin altındayken bir rakip şampiyona hasar vermek, sizi bu etkinin azaltma etkilerinden sonraki hasarının %100'üne (menzilli kullanıcılar için %33) eşdeğer miktarda iyileştirir.

Kritik vuruş ihtimali olmadan saldırı hızını artırmak isteyen oyuncular, büyü hasarı vermek istediklerinde kendilerini akıllarının sonunda buluyordu. Bu eşya onların derdine deva olacak. Aklın Sonu, saldırı hızını ve büyü direncini tek bir çatı altında birleştiriyor ve aynı zamanda her saldırıda ilave hasar vermenizi sağlıyor ve en çok ihtiyacınız olan anlarda sizi iyileştiriyor.