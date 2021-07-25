Wild Rift /Geliştir 2.4 yaması eşya önizlemesi makalesi yayınlandı - Son Dakika

Geliştiriciler aşağıdaki eşya güncellemelerini yaparken şu fikirlerden yola çıktıklarını söylüyor:
Nişancılar ve kritik vuruş eşyalarını tercih eden şampiyonların seçeneklerini arttırmak
Diğer sınıfların eşya ihtiyaçlarını karşılamak
Kanasusamış eşyası bünyesinde kritik vuruş özelliği bulundurmadığı ve nişancılara sadece kalkan özelliği sağlayabildiği için pek tercih edilmiyordu. Eşyaya kritik vuruş eklenerek eşyanın cazibesinin arttırılması planlanıyor.
Mana ihtiyacı çok olan şampiyonlara tercih edilen Canbiçen eşyası yeteneklerinizin ve güçlendirilmiş saldırılarınızın hasarını kritik vuruş ihtimalinize bağlı olarak arttırır ve saldırı başına eksik mananızı yeniler.
ÖZEL - Güneş Akını: Bir yetenek kullanmak en fazla 10 saniyeliğine %25 Kritik Vuruş İhtimali sağlayan Işıma yükleri kazandırır (en fazla 3 yük). Kritik vuruş yapan saldırılar bir Işıma yükü tüketerek isabet halinde 26-40 İlave Gerçek Hasar verir. Bu miktar düşük canlı hedeflere karşı %150'ye kadar artabilir. Her farklı yetenek her 2 saniyede bir yük biriktirebilir.
Azami Gerçek Hasar: Hedefin canı %35 veya daha düşükse 65-100
Bir yetenek kullanmak Işıma yükü kazandırır (en fazla 3 yük). En az 1 Işıma yüküne sahipseniz, %25 Kritik Vuruş İhtimali kazanırsınız. Kritik vuruş yapmak bu yükü tüketerek hedefe ilave gerçek hasar vermenizi sağlar. Bu eşya sayesinde oyunun erken safhalarında %50 kritik vuruş ihtimali elde edebilir ve erken bir güç patlaması yaşayabilirsiniz.
PASİF - Enerji Dolu: Hareket etmek ve saldırmak Enerji Dolu bir saldırı üretir.
Pasif - Felç: Enerji Dolu saldırılar 120 İlave Büyü Hasarı verir. Ayrıca Enerji Dolu saldırılar rakipleri 0,5 saniyeliğine %75 yavaşlatır.
Bu eşya hem yüksek hasar verip hem de hızlı rakiplerin hızını kesmek isteyen oyuncular için ideal bir parça.
PASİF - Seri Darbeler: Normal saldırılarla kritik vuruş yapmak ulti dışındaki yeteneklerinin kalan bekleme sürelerini %15 azaltır.
Yeteneklerinizi sık sık kullanmak istiyorsanız bu eşya tam sizin aradığınız türden. Bu eşya ile her kritik vuruş yaptığınızda, ulti dışındaki yeteneklerinizin kalan bekleme sürelerini azaltılır.
Pasif - Aynalı Kuvvet: Yetenek kullanımları, her biri bir şampiyondan alınan 10 Fiziksel Hasarı (+%5 YG) engelleyen ve ona 20 Büyü Hasarı (+%10 YG) veren bir ayna parçası kazandırır (en fazla 3).
Rakibinizden fazlaca fiziksel hasar aldığınızda hem biraz zırh hem biraz yetenek gücü arıyorsanız Kristal Yansıtıcı'yı tercih edebilirsiniz. Kullandığınız her yetenek, bir ayna parçası kazandırıyor. Bu ayna parçaları tüketildiğinde aldığınız fiziksel hasarı azaltıyor ve bunun bir kısmını yetenek gücünüze bağlı olarak rakibinize yansıtıyor.
ÖZEL - Acı Soğuk: Yetenek hasarı verilen birimler 1 saniyeliğine %30 yavaşlar.
Karşıdaki rakibiniz çok fazla mı can yeniliyor? O zaman sizin bir ağır yara eşyasına ihtiyacınız var. Serylda'nın Garezi, yeteneklerinizin yavaşlatmasını sağlar ve oradan oraya koşuşturan rakipleri sakinleşmeye zorlamak için birebirdir.
PASİF - Coşkun Akıntı: Bir takım arkadaşını iyileştirmek veya ona kalkan vermek, ikinize de 4 saniyeliğine %20 İlave Yetenek Hızı ve hedefin seviyesine bağlı olarak 20-40 Yetenek Gücü sağlar.
Bu eşya, saldırılarından çok yeteneklerine odaklanan takım arkadaşlarınızı güçlendirmenizi sağlar. Takımınızdaki büyücünün faydalanabileceği bir Kızgın Buhurdanlık olarak düşünebilirsiniz. Bir takım arkadaşınızı iyileştirdiğinizde veya ona kalkan verdiğinizde, her ikiniz de birkaç saniyeliğine yetenek gücü ve yetenek hızı kazanırsınız.
PASİF - Aklın Sonunda: Normal saldırılar seviyenize bağlı olarak isabet halinde 15-80 İlave Büyü Hasarı verir. Canınız %50'nin altındayken bir rakip şampiyona hasar vermek, sizi bu etkinin azaltma etkilerinden sonraki hasarının %100'üne (menzilli kullanıcılar için %33) eşdeğer miktarda iyileştirir.
Kritik vuruş ihtimali olmadan saldırı hızını artırmak isteyen oyuncular, büyü hasarı vermek istediklerinde kendilerini akıllarının sonunda buluyordu. Bu eşya onların derdine deva olacak. Aklın Sonu, saldırı hızını ve büyü direncini tek bir çatı altında birleştiriyor ve aynı zamanda her saldırıda ilave hasar vermenizi sağlıyor ve en çok ihtiyacınız olan anlarda sizi iyileştiriyor.
Son Dakika › Gamegar › Wild Rift /Geliştir 2.4 yaması eşya önizlemesi makalesi yayınlandı - Son Dakika