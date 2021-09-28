Wild Rift: Horizon Cup, 500.000 dolarlık bir ödül havuzuna sahip olacak - Son Dakika
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Wild Rift: Horizon Cup, 500.000 dolarlık bir ödül havuzuna sahip olacak

28.09.2021 23:37

Dünyanın dört bir yanından on takım Wild Rift: Horizon Cup ile oyunun ilk küresel etkinliğinde karşı karşıya gelecek.

Riot'un bugün yaptığı açıklamaya göre, League of Legends: Wild Rift'in ilk küresel etkinliği olan Wild Rift: Horizon Cup, dünyanın dört bir yanından 10 takımın 500.000 dolarlık ödül havuzundan pay almak için yarışacakları bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Wild Rift: Horizon Cup, 13 - 21 Kasım tarihleri ??arasında Suntec Singapur Sergi ve Kongre Merkezi'nde çevrimdışı bir etkinlik olarak gerçekleşecek.

Wild Rift şu anda dünyanın birçok bölgesinde ilk çıkış yılında ve hala Güney Asya'da mevcut değil. Böylece, Horizon Cup ve devam eden bölgesel elemeler, oyun için sezon öncesi dönem olarak adlandırıldı. Ayrıca Horizon Cup, ilk Wild Rift Worlds'ü olmayacak.

Riot Games'teki Wild Rift'in küresel espor başkanı Leo Faria, bugün şirketin gelecek yıl bir dünya şampiyonluğu ile sonuçlanacak ilk resmi rekabet sezonunu başlatacağını doğruladı.

Faria daha önce Wild Rift esporları için League of Legends Dünya Şampiyonalarının bir kopyası olmayacağını söylemişti. Ayrıca farklı bir şey olarak adlandırılacak.

Şimdiye kadar, beş takım Singapur'daki Horizon Cup'a katılmaya hak kazandı. Bunlar Çin'den da Kun Gaming (DKG) , Güney Kore'den KT Rolster , Japonya'dan Sengoku Gaming , Avrupa'dan Team Queso ve Latin Amerika'dan eBRO Gaming.

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Kaynak: Playerbros
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SON DAKİKA: Wild Rift: Horizon Cup, 500.000 dolarlık bir ödül havuzuna sahip olacak - Son Dakika
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