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Wild Rift Origin Series İkinci Açık Elemeleri başlıyor! - Son Dakika

Wild Rift Origin Series İkinci Açık Elemeleri başlıyor!

01.07.2021 22:05
Wild Rift Origin Series İkinci Açık Elemeleri başlıyor!, System.String[]

Wild Rift Origin Series tüm hızıyla devam ediyor!

League of Legends'ın mobil oyunu olarak piyasaya çıkan Wild Rift Origin Series İkinci Açık Elemeleri başlıyor. Turnuvaya ait detaylar ise haberimizde.

Turnuvanın ikinci açık elemeleri 17 Temmuz tarihinde başlayacak. Açık elemelerin finalleri ise 4 güne dağıtılarak gerçekleştirilecek. Açık eleme finallerinin başlangıcı 26 Temmuz, bitişi ise 29 Temmuz olarak belirlendi.

Eğer siz de bu turnuvada yer alıp ülkemizi temsil etmek istiyorsanız henüz kayıt için geç değil. Kaydınızı League of Legends: Wild Rift Origin Series sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Siteye hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

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Wild Rift Origin Series İkinci Açık Elemeleri başlıyor!

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Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Wild Rift Origin Series İkinci Açık Elemeleri başlıyor! - Son Dakika


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