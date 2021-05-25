Wild Rift oyunundaki bu haftanın şampiyon rotasyonu belli oldu! - Son Dakika

Wild Rift, League of Legends'in mobil oyununun bu haftanın şampiyon rotasyonu belli oldu. 10 adet şampiyon bu hafta herkes tarafından ücretsiz oynanabilir olacak.
Bu haftaki şampiyon rotasyonunda yer alan şampiyonlar:
Xayah - Saldırı Gücü Taşıyıcısı
Rakan - Destek
Pantheon - Ormancı, Üst Koridor
Yasuo - Orta Koridor
Alistar - Destek
Wukong - Ormancı, Üst Koridor
Varus - Saldırı Gücü Taşıyıcısı
Shyvana - Ormancı
Jarvan IV - Ormancı
Fizz - Orta Koridor
Rotasyonda yer alan şampiyonlar 1 hafta boyunca tüm Wild Rift oyuncuları tarafından oynanabilir olacak. Oyuncular daha önce oynama şansı bulamadığı şampiyonları bu hafta deneyerek istekleri dahilinde vahşi çekirdek harcayarak açabilirler.
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