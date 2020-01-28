Wildwood Mitingi için Trump destekçileri meydanı doldurmaya başladı - NEW - Son Dakika

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Wildwood Mitingi için Trump destekçileri meydanı doldurmaya başladı - NEW
21 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'in düzenleyeceği Wildwood Mitingi için Trump destekçileri meydanda toplanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:54 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'in düzenleyeceği Wildwood Mitingi için Trump destekçileri meydanda toplanmaya başladı.
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