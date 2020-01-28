Wildwood Mitingi için Trump destekçileri meydanı doldurmaya başladı - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Wildwood Mitingi için Trump destekçileri meydanı doldurmaya başladı - NEW - Son Dakika

Wildwood Mitingi için Trump destekçileri meydanı doldurmaya başladı - NEW

21 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'in düzenleyeceği Wildwood Mitingi için Trump destekçileri meydanda toplanmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'in düzenleyeceği Wildwood Mitingi için Trump destekçileri meydanda toplanmaya başladı.

Wildwood Mitingi için Trump destekçileri meydanı doldurmaya başladı - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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