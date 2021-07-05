Wilfried Kanga'nın Kayserispor performansı

Kayserispor'dan ayrılan Fransız futbolcu Wilfried Kanga'nın sarı kırmızılı takımdaki performansı geçer not almadı.

Kayserispor'a 2020-2021 futbol sezonu başında Fransa'nın Angers takımından transfer edilen Wilfried Kanga, camiayı memnun edici bir performans sergileyemedi. Geride kalan sezon Kayserispor forması ile 14 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Fransız futbolcu, sadece 3 gol atabildi. 23 yaşındaki Fransız futbolcu, 2020-2021 futbol sezonunda sarı kırmızılı forma altında 14 Süper Lig maçında 919 dakika oyunda kalırken Sivasspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol atabildi. 1 gol de Türkiye Kupası maçında atan Kanga, ligin ikinci yarısında lisansı askıya alındığından dolayı Kayserispor forması giyememişti. - KAYSERİ