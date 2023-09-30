Wilfried Zaha'dan rakiplerine gözdağı: Yüzde 100 hazır olduğum zaman beni göreceksiniz

Galatasaray'ın 1-0 geriye düştüğü MKE Ankaragücü maçında takımın ve kendisinin ilk golünü atan Wilfried Zaha, maç sonu yaptığı açıklamada rakiplerine gözdağı verdi.

"YÜZDE 100 OLDUĞUM ZAMAN BENİ GÖRECEKSİNİZ"

Maçın ardından açıklama yapan Wilfried Zaha, "Dakika alıp kendime güvenimi tekrar kazanmaya çalışıyorum. En önemlisi, takımın kazanmasıydı. Kazandığımız için mutluyum. Yüzde olarak kaçta olduğumu bilmiyorum ama %100 olduğum zaman beni göreceksiniz zaten. Şu anda yüzde 100 olmadığımı söyleyebilirim, süre aldıkça performansımı geliştireceğim. Maç maç bakacağız" dedi.

ZAHA İLK KEZ GOLLE TANIŞTI

Galatasaray, MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü'yü geçmekte zorlanırken sahneye çıkan isim Wilfried Zaha oldu. Fildişi Sahilli yıldız, Galatasaray formasıyla ilk golünü atarak takımına beraberliği getirdi.