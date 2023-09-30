Wilfried Zaha'dan rakiplerine gözdağı: Yüzde 100 hazır olduğum zaman beni göreceksiniz - Son Dakika

Wilfried Zaha'dan rakiplerine gözdağı: Yüzde 100 hazır olduğum zaman beni göreceksiniz

Son Güncelleme: 30.09.2023 23:26

MKE Ankaragücü'ne karşı harika bir gol atan Wilfried Zaha, maçın ardından yaptığı açıklamada ''Yüzde 100 olduğum zaman beni göreceksiniz zaten. Şu anda %100 olmadığımı söyleyebilirim, süre aldıkça performansımı geliştireceğim. Maç maç bakacağız'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 1-0 geriye düştüğü MKE Ankaragücü maçında takımın ve kendisinin ilk golünü atan Wilfried Zaha, maç sonu yaptığı açıklamada rakiplerine gözdağı verdi.

"YÜZDE 100 OLDUĞUM ZAMAN BENİ GÖRECEKSİNİZ"

Maçın ardından açıklama yapan Wilfried Zaha, "Dakika alıp kendime güvenimi tekrar kazanmaya çalışıyorum. En önemlisi, takımın kazanmasıydı. Kazandığımız için mutluyum. Yüzde olarak kaçta olduğumu bilmiyorum ama %100 olduğum zaman beni göreceksiniz zaten. Şu anda yüzde 100 olmadığımı söyleyebilirim, süre aldıkça performansımı geliştireceğim. Maç maç bakacağız" dedi.

ZAHA İLK KEZ GOLLE TANIŞTI

Galatasaray, MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü'yü geçmekte zorlanırken sahneye çıkan isim Wilfried Zaha oldu. Fildişi Sahilli yıldız, Galatasaray formasıyla ilk golünü atarak takımına beraberliği getirdi.

Wilfried Zaha'dan rakiplerine gözdağı: Yüzde 100 hazır olduğum zaman beni göreceksiniz
Wilfried Zaha'dan rakiplerine gözdağı: Yüzde 100 hazır olduğum zaman beni göreceksiniz
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

MKE Ankaragücü, Wilfried Zaha, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Wilfried Zaha'dan rakiplerine gözdağı: Yüzde 100 hazır olduğum zaman beni göreceksiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wilfried Zaha'dan rakiplerine gözdağı: Yüzde 100 hazır olduğum zaman beni göreceksiniz - Son Dakika
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