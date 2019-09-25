Son Dakika Haberleri: Will Smith'e çeyrek altın taktı
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Will Smith'e çeyrek altın taktı

23 dakika önce

Filmin başrol oyuncusu Will Smith'in doğum günü kutlamasına katılan Larissa Gacemer, Smith'e çeyrek altın taktı.

Will Smith'e çeyrek altın taktı, System.String[]

Filmin başrol oyuncusu Will Smith'in doğum günü kutlamasına katılan Larissa Gacemer, Smith'e çeyrek altın taktı. Gacemer, o anların videosunu sosyal medyada paylaştı.



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Will Smith'e çeyrek altın taktı Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Larissa ve model eşi Burak Gacemer, 11 Ekim'de vizyona girecek İkizler Projesi filminin Budapeşte'de gerçekleşen etkinliğinde yer aldı. Filmin başrol oyuncusu Will Smith'in doğum günü kutlamasına katılan Larissa Gacemer, Smith'e çeyrek altın taktı. Gacemer, o anların videosunu sosyal medyada paylaştı.


Hürriyet Kelebek (@hurriyetkelebek)'in paylaştığı bir gönderi ()


Larissa Gacemer, Will Smith, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:40 
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