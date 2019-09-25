Filmin başrol oyuncusu Will Smith'in doğum günü kutlamasına katılan Larissa Gacemer, Smith'e çeyrek altın taktı. Gacemer, o anların videosunu sosyal medyada paylaştı.
Will Smith'e çeyrek altın taktı Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Larissa ve model eşi Burak Gacemer, 11 Ekim'de vizyona girecek İkizler Projesi filminin Budapeşte'de gerçekleşen etkinliğinde yer aldı. Filmin başrol oyuncusu Will Smith'in doğum günü kutlamasına katılan Larissa Gacemer, Smith'e çeyrek altın taktı. Gacemer, o anların videosunu sosyal medyada paylaştı.
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