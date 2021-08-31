Will Smith Fortnite Adasına Mike Lowrey Olarak Dahil Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Will Smith Fortnite Adasına Mike Lowrey Olarak Dahil Oldu

Will Smith Fortnite Adasına Mike Lowrey Olarak Dahil Oldu

31.08.2021 14:33

Will Smith Fortnite

Will Smith Fortnite evrenine canlandırdığı renkli karakter Mike Lowrey olarak dahil olmuş vaziyette.

The post appeared first on .

<a class='keyword-sd' href='/will-smith/' title='Will Smith'>Will Smith</a> Fortnite Adasına Mike Lowrey Olarak Dahil Oldu

Will Smith Fortnite evrenine canlandırdığı renkli karakter Mike Lowrey olarak dahil olmuş vaziyette. Detaylar haberimizde.

Fortnite ismini duymamış bir oyuncu kaldığını hiç zannetmiyoruz. Son yılların en popüler oyun türü battle royale'in en dişli temsilcilerinden olan Fortnite adından yaptığı farklı işbirlikleri ve etkinlikler ile de söz ettiriyor. Oyuncu rekorları kıran canlı konserler ile ünlü isimleri ağırlayan Fortnite bunun yanı sıra pek çok farklı evrenden karakteri de oyun evrenine dahil ediyor. Şimdi ise sırada ünlü oyuncu Will Smith'in canlandırdığı Mike Lowrey karakteri var. Bad Boys filminin havalı polisi Mike Lowrey Fortnite adasına indi ve şimdiden savaşa dahil oldu. Lowrey South Beach'in ardından şimdi de adada rakiplerine göz açtırmayacak.

Kostüm beraberinde farklı ögeleri de getiriyor. Lowrey kostümü ile birlikte Operasyon Çantası sırt süsü de oyuna eklenen yeni kozmetikler arasında. Seti tamamlamak için ise karakterim çifte kazma kullandığı Çılgın Polis Bıçakları'nı kuşanabilirsiniz. Adada aksiyon dozunu arttıran Lowrey'nin ardından yeni işbirlikleri de yolda. Will Smith'in canlandırdığı karakterle birlikte adaya bir yeni üye daha eklenmişken sıradaki işbirlikleri ile hangi tanıdık isimleri Fortnite'ta göreceğimizi ise zaman gösterecek. Hollywood'un en sevilen aktörlerinden biri olan Will Smith gibi bir ismi de böylece altın yumurtlayan tavukları olan Fortnite evrenine dahil etmiş olan Epic Games'in oyun ve oyun evrenini genişletmeye yönelik planları bu kadarla sınırlı kalacak gibi görünmüyor.

Kaynak: SaveButonu
YORUMLAR
500
Komşunun 11 yaşındaki kızına taciz suçlamasıyla yargılanan adam, savunma yapayım derken kendini ele verdi Komşunun 11 yaşındaki kızına taciz suçlamasıyla yargılanan adam, savunma yapayım derken kendini ele verdi

Will Smith, fortnite, oyunlar, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Will Smith Fortnite Adasına Mike Lowrey Olarak Dahil Oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Galatasaray'ın transfer listesindeki Davinson Sanchez'in menajeri, gelen teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal
14:53 Galatasaray'ın peşinde olduğu Davinson Sanchez'in menajeri teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal
14:23 Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamayan Neftçi Bakü'den beklenmedik hamle! Takımın başına dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu'yu getirdiler
14:23 NATO Liderler Zirvesi, çekilen aile fotoğrafıyla birlikte başladı! İşte liderlerin masaya yatıracağı 2 önemli konu
14:19 Sergen Yalçın ile anlaşamayan Neftçi Bakü'den sürpriz hamle! Dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu takımın başına geçti
14:19 NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafıyla başladı! Liderler 2 kritik konuyu ele alacak
14:18 Ekrem İmamoğlu'ndan BELTUR Otel Büyükada müjdesi! Tesis İstanbulluların hizmetine girdi
14:14 Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla diplomasi trafiğinde! Önce Macron'la sonra Sunak'la bir araya geldi
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi! Önce Macron'la sonra Sunak'la görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 15:35:03. #1.12#
SON DAKİKA: Will Smith Fortnite Adasına Mike Lowrey Olarak Dahil Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement