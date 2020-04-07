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Will Smith Quibi'de komedi programı yapacak
12 dakika önce
Ünlü aktör Will Smith, giderek popüler hale gelen mobil platform Quibi'de, 'This Joka' adlı programı sunmaya hazırlanıyor.
Ünlü aktör Will Smith, giderek popüler hale gelen mobil platform Quibi'de, 'This Joka' adlı programı sunmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:48
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