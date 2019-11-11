Son Dakika Haberleri: Williams: Faizler öngörülebilir gelecekte değişmez
Son Dakika Ekonomi Williams: Faizler öngörülebilir gelecekte değişmez

Williams: Faizler öngörülebilir gelecekte değişmez

7 saat önce

New York Fed (Merkez Bankası) Başkanı John Williams, bu yıl yapılmış olan faiz indirimlerinin Çin ile ticaret savaşının ve bir global ekonomik yavaşlamanın potansiyel risklerini uygun şekilde düzelteceğini vurguladı ve "öngörülebilir bir gelecekti" faizlerin değişmesini beklemediğini vurguladı.

Williams: Faizler öngörülebilir gelecekte değişmez, System.String[]

New York Fed (Merkez Bankası) Başkanı John Williams, bu yıl yapılmış olan faiz indirimlerinin Çin ile ticaret savaşının ve bir global ekonomik yavaşlamanın potansiyel risklerini uygun şekilde düzelteceğini vurguladı ve "öngörülebilir bir gelecekti" faizlerin değişmesini beklemediğini vurguladı.

ABD ekonomisinin iyi bir durumda olduğunun altını çizen Wulliams, "Para politikasının şu anda çok iyi konumlandığını düşünüyorum" dedi ve ekonomiden gelen verilerin düşük işsizlik oranları ile birlikte güçlü bir istihdam piyasasına işaret ettiğini vurguladı.

Williams ayrıca, yüzde 3.5 işsizlik oranının yüksek enflasyona yol açmadığına dikkat çekti.

Endişesinin ısrarcı şekilde düşük enflasyonun enflasyon bekleyişlerinin aşağı gelmesine yol açmlası olduğuna işaret eden Williams faiz oranlarının öngörülebilir gelecekte çok düşük olmaya devam edeceğini ve büyümenin ılımlı olacağını öngördüklerini ekledi.


Merkez Bankası, New York, Williams, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:09 Kaynak: DHA
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