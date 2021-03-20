Wilma Elles: 10 yıl önce aldatıldım

Wilma Elles ve Burak Bozdağ, Alara Kuru'nun yeni şarkısının klibinde oynadı. Wilma Elles, klipte aldatan bir kadını canlandırdığını açıkladı. Elles, "Hepsini çok uzun yıllar önce yaşadım. 10 yıl önce suçüstü yakaladım. Bu durumla karşılaştıktan sonra aşk hemen bitiyor, en önemlisi dürüst olmak. Şiddet gören kadınlarımıza tavsiye ediyorum, yardım alabilirsiniz" dedi.

'KOMŞUNUZA BİLE SÖYLEYİN'

Wilma Elles, "Komşunuza bile söyleyin ve en kötü video kaydı aldırın, erkeğin bunu görmesi objektif bakmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

'ONU HEMEN TERK ETTİM'

Aldatıldıktan sonra sevgilisini hemen terk eden ve evden kovan Elles, "Ona saçını kesmesi için balkondan bağırdım, gördüğüm anda da tüyleri yeni çıkmış tavuk gibi görünüyorsun dedim" açıklamasında bulundu.



