Wılma Elles "aralarda" kalmadan Almanya'dan Turkİye'ye destek verdi !
3 saat önce
"Kariyerimin seçici olduğum bir noktasındayım" diyen güzel sanatçı Wilma Elles son olarak, Almanya'da yaşamakta olan BERKANT SERTEL'in ARALARDA isimli parçasının klibinde yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:32 Kaynak: Bültenler
İze Reklamcılık ve prodüktör Ahmet Korhan tarafından hazırlanan parça, SERTEL'in büyük beğeni toplayan "Aldandın" kadar ses getirmeye başladı bile…
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