Son Dakika Haberleri: Wılma Elles "aralarda" kalmadan Almanya'dan Turkİye'ye destek verdi !
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Wılma Elles "aralarda" kalmadan Almanya'dan Turkİye'ye destek verdi !

3 saat önce

"Kariyerimin seçici olduğum bir noktasındayım" diyen güzel sanatçı Wilma Elles son olarak, Almanya'da yaşamakta olan BERKANT SERTEL'in ARALARDA isimli parçasının klibinde yer aldı.

Wılma Elles

İze Reklamcılık ve prodüktör Ahmet Korhan tarafından hazırlanan parça, SERTEL'in büyük beğeni toplayan "Aldandın" kadar ses getirmeye başladı bile…

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:32 Kaynak: Bültenler
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