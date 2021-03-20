Wilma Elles'den şok eden aldatılma itirafı!

Alara Kuru, "15 yıllık birikimimi bir günde ortaya çıkarmaya karar verdim, destekçilerim Wilma Elles'e ve Burak Bozdağ'a teşekkür ederim. Pandemi boyunca evde çok sıkıldım, sonra bunu profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Örnek aldığım tek bir kadın var, oda Ebru Gündeş" dedi.

Kadına şiddet temalı klibin mimarı olan Kuru, "Kadınlar şiddeti, küfürü, argo kelimeleri hak etmiyor, 10 çocuğu bile olsa terk etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Klipte aldatan bir kadını canlandıran Elles, "Ben hepsini çok uzun yıllar önce yaşadım, 10 yıl önce sevgilimi suç üstü yakaladım. Bu durumla karşılaştıktan sonra aşk hemen bitiyor, en önemlisi dürüst olmak. Şiddet gören kadınlarımıza tavsiye ediyorum, yardım alabilirsiniz. Komşunuza bile söyleyin ve en kötü video kaydı aldırın, erkeğin bunu görmesi objektif bakmasını sağlayabilir" dedi.



