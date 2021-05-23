Wilma Elles fit haliyle dikkat çekti

Wilma Elles (36), ikizleriyle Amerika'ya gitti.

Kanal D'de ekrana gelen 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu, Los Angeles'ta tatil yapıyor.

Elles, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara kaldığı Hollywood Roosevelt Hotel'i etiketledi.

Oyuncu, havuz başında pembe bikinisiyle çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Elles, pozlara, "İhtiyacımız olan tek şey yaz" diye yazdı.

Fit vücuduyla dikkat çeken oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Elles'e takipçileri, "Çok güzelsin" ve "Fiziğin harika" mesajları gönderdi.

Oyuncu, tatilden karelerini Instagram'dan sık sık paylaşıyor.

Elles geçtiğimiz günlerde pandemi stresi yüzünden uyurgezerlik hastalığının nüksettiğini söylemişti. Oyuncu, "Balkonun kapısını yastıkla kapatıyorum. Bazen kameradan kendimi izliyorum. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.