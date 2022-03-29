Wilma Elles, mağaza açılışına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Wilma Elles, mağaza açılışına katıldı

29.03.2022 15:58

Wilma Elles, mağaza açılışına katıldıİSTANBUL Ünlü oyuncu Wilma Elles, Başakşehir'de çocuk ve genç odası satışı yapan bir mağazanın açılışına katıldı.

Wilma Elles, mağaza açılışına katıldı

İSTANBUL Ünlü oyuncu Wilma Elles, Başakşehir'de çocuk ve genç odası satışı yapan bir mağazanın açılışına katıldı. Elles, " Türkiye'deki mobilyalar hem çok kaliteli hem çok modern ve fiyat olarak da diğer pazarlara göre daha uygun" dedi.

Başakşehir Masko'da birbirinden farklı çeşitlerle çocuk, genç ve bebek odası üretimi yapan Elbir Bebe Genç Mağazası açılışı gerçekleştirdi. Açılışa ünlü oyuncu Wilma Elles de katıldı. Elles, mağaza açılışında çocukları için ürün de beğenip aldı. Elles açılışta kesilen pastayı elleriyle davetlilere dağıttı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Elles, " Türkiye'de kesinlikle mobilya imalatı çok iyi. Ben Paris'te şov programı yapıyorum. Orada bütün mobilyaları Türkiye'den getiriyorlar. Amerika'da da görüyorum, Türkiye'deki mobilyalar hem çok kaliteli hem çok modern ve fiyat olarak da diğer pazarlara göre daha uygun. Çocuklar için geniş bir yer gerekiyor o yüzden 3 katlı ranzalar çok fayda sağlıyor benim için. Ben pandemi olduğunda bir sene Almanya'da kaldım sonra 6 ay Amerika'daydık. Orada iki valizle yaşadım diyebilirim. Şimdi evime geldim. Burada da iki tane dolap aldım" dedi. Açılışta konuşan mağaza yöneticisi Hülya Elbir " Wilma hanıma teşekkür ediyoruz. Ayağının tozuyla geldi. Yaptığımız iş çocuklara ve gençlere hitap ediyor" şeklinde konuştu.

Wilma Elles, mağaza açılışına katıldı
Wilma Elles, mağaza açılışına katıldı
Wilma Elles, mağaza açılışına katıldı

YORUMLAR
500
KURTULMUŞ, BURSA'DA ENGELLİ BAKIM MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI KURTULMUŞ, BURSA'DA ENGELLİ BAKIM MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bursa'da partisinin ilçe kongresine katıldı Açıklaması DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bursa'da partisinin ilçe kongresine katıldı Açıklaması

Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Wilma Elles, mağaza açılışına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:08 Edirne'de 4 kişilik aile katliamında yeni detaylar: 4'ü de kafalarından vurulmuş!
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
15:58 Vefat eden hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Sağlık Bakanı Koca isyan etti
15:54 Sude'nin şarkılı göndermesi yerini buldu! Mert Öcal'dan "Aynı durumdayım" cevabı jet hızında geldi
15:42 Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında yeni gelişme! Başsavcılık'tan Valiliğe: Can güvenliği sağlanmalı
15:40 Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 16:47:49. #1.12#
SON DAKİKA: Wilma Elles, mağaza açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement