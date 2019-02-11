Wilma Elles Türkiye'de Gayrimenkul Zengini Çıktı: 16 Daire ve Bir Dükkan Aldım

açıklayan Elles, "Almanya'da yaşayan bir Türk, hem memlekete yatırım yapması lazım hem de Almanya'da yaşayan bir Alman başka bir ülkede yatırım yapması her zaman çok keyifli. Çünkü Türkiye, güneşli ve muhteşem tatil ülkesi. Kim orada yaşamak istemez ki. Bence harika. Emeklilik için mesela.

açıklayan Elles, "Almanya'da yaşayan bir Türk, hem memlekete yatırım yapması lazım hem de Almanya'da yaşayan bir Alman başka bir ülkede yatırım yapması her zaman çok keyifli. Çünkü Türkiye, güneşli ve muhteşem tatil ülkesi. Kim orada yaşamak istemez ki. Bence harika. Emeklilik için mesela. Her zaman gayrimenkule yatırım yapıyorum; çünkü, oyuncu olarak çok yoğun çalışıyorum. O yüzden mesela başka işlerle uğraşamam diye kesinlikle gayrimenkule yatırıyorum; direkt kiraları alıyorum. Sağlam bir kiracı bulduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Olumlu tecrübeler yaşadım" dedi.







"Çok şükür Türkiye'de yaptığım yatırımlar en az ikiye katladı"







Alman oyuncu Wilma Elles, "Benim yatırımlar Türkiye'de en az ikiye katladı çok şükür. Yani üç sene önce yatırım yapılan bir dairenin fiyatı şimdi iki katına yükseldi" dedi ve şunları söyledi: "Yani çok güzel gerçekten. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Benim ana merkezim Türkiye. O şekilde sürekli bakıyorum. Şimdi de bakıyorum nerede ne var diye. İnşaat kalitesi de çok önemli. Burada en büyük inşaat şirketleri var. Çok güvenilir şirketler var. Evim Türkiye harika bir proje, müthiş bir organizasyon. Zaten katılım da çok yoğundu"







Fuar ile Türk gayrimenkul sektörüne 500 milyon TL destek







Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, THY resmi ulaşım sponsorluğunda Almanya'nın Düsseldorf kentinde ziyaretçilere kapılarını açan fuar da gayrimenkul sektörü temsilcileri gurbetçilerle üç gün süresince bir araya geldi.6 binden fazla ziyaretçi fuarı gezerken 400 milyon lira satış bağlantısı ile 100 milyon lira da satış yapıldı. (Fotoğraflı) - Sseldorf

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